Епіфаній поїде до Львова на урочистості УАПЦ



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17-18 серпня за участю Епіфанія відбудеться урочиста академія в Національному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької

Святкова літургія, яку очолить Епіфаній, буде відслужена у Свято-Володимирському храмі Винників - міста-супутника Львова

У Львові 16-18 серпня відбудуться урочистості з нагоди Третього відродження УАПЦ, яке почалося 30 років тому. На святкування прибуде глава Української православної церкви Епіфаній.

Про це на пресконференції повідомив митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

«Львів був серцем творення релігійного життя України наприкінці 80-х років минулого століття. Саме тому урочистості відбудуться у нашому місті», - зазначив Макарій.

Як відомо, Третє відродження Української автокефальної православної церкви проголосив 19 серпня 1989 року Володимир Ярема (з 1993 року - патріарх УАПЦ Димитрій) у Петро-Павлівській церкві Львова. Воно знаменувало відхід від Московської патріархії та початок формування власної церковної структури.

Макарій був одним із шести ієреїв, які першими поставили підпис за відновлення Української автокефальної православної церкви.

«Це велика подія. Отримано Томос, святкуємо 30-річчя відродження УАПЦ… Пам’ятаю, як у 1989 році один мирянин і шість священиків поставили знакові підписи», - розповів митрополит.

Як заявив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, Львів відкритий до ініціатив релігійних громад - і митрополит Епіфаній вже вдруге завітає до міста.

Урочистості розпочнуться 16 серпня виставкою тематичних раритетних світлин періоду ІІІ відродження УАПЦ, яка розміститься біля Львівської міськради.

17-18 серпня за участю Епіфанія відбудеться урочиста академія в Національному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької. Цього ж дня відслужать панахиди на могилах Патріарха Димитрія та борців за волю України.

Відбудеться також всенічна відправа у Петро-Павлівській церкві, яка стала центром Третього відродження УАПЦ.

Святкова літургія, яку очолить глава Української православної церкви, буде відслужена у Свято-Володимирському храмі Винників - міста-супутника Львова.

Джерело: Укрінформ