Українська книга потрапила до списку кращих у світі для дітей з інвалідністю

Про це сам письменник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я зараз дуже щиро радію, тому що це відзнака на найвищому рівні», — написав Лівін.

Так, книга «Рікі та дороги» розповідає про чотирнадцятилітнього хлопчика Матвія із синдромом Асперґера, який втікає до лісу, щоб знайти себе та зібрати свій світ, який в один момент розбився на друзки.

«Книга буде цікавою для тих, хто не має синдрома Асперґера, але хоче більше про нього дізнатися. Діти та підлітки оцінять відносно короткий текст, незвичного персонажа-тварину та зворушливі малюнки», — йдеться в описі книги в каталозі IBBY.