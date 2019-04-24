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    Українська книга потрапила до списку кращих у світі для дітей з інвалідністю

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    Українська книга потрапила до списку кращих у світі для дітей з інвалідністю

    Книга «Рікі та дороги» розповідає про чотирнадцятилітнього хлопчика Матвія із синдромом Асперґера

    Книга українського письменника Марка Лівіна «Рікі та дороги» потрапила до IBBY — престижного міжнародного каталогу книжок видатних для дітей з інвалідністю.

    Про це сам письменник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Я зараз дуже щиро радію, тому що це відзнака на найвищому рівні», — написав Лівін.

    Так, книга «Рікі та дороги» розповідає про чотирнадцятилітнього хлопчика Матвія із синдромом Асперґера, який втікає до лісу, щоб знайти себе та зібрати свій світ, який в один момент розбився на друзки.

    «Книга буде цікавою для тих, хто не має синдрома Асперґера, але хоче більше про нього дізнатися. Діти та підлітки оцінять відносно короткий текст, незвичного персонажа-тварину та зворушливі малюнки», — йдеться в описі книги в каталозі IBBY.

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