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    Українська реперка потрапила в топ-список артистів від New York Times

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    <p>Це другий випадок, коли про реперку alyona alyona пише авторитетне видання США</p> - Українська реперка потрапила в топ-список артистів від New York Times

    Це другий випадок, коли про реперку alyona alyona пише авторитетне видання США

    У розділі, присвяченому alyona alyona, йдеться про її хіт «Рибки»

    Українська реперка alyona alyona опинилася серед топ-15 виконавців, яких радить послухати американське видання New York Times.

    22 травня на сайті New York Times з’явилася стаття «15 європейських поп-виконавців, про яких ви повинні знати». Однією з героїнь статті є українська реперка alyona alyona.

    Серед британських, італійських, польських та артистів інших країн українську виконавицю презентували як таку, що може зацікавити тих, хто полюбляє Азалію Бенкс. У розділі, присвяченому alyona alyona, йдеться про її хіт «Рибки», про роботу у дитсадку, теми пісень та бажання робити хіп-хоп саме українською.

    Також видання наводить позитивний відгук Івана Дорна про артистку.

    Це другий випадок, коли про виконавицю пише авторитетне видання США. У квітні вийшла стаття про alyona alyona в американському Vogue.

    Раніше повідомлялося, що українська реп-виконавиця alyona аlyona випустила свій перший альбом.

    Джерело: karabas.live

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