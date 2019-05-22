Українська реперка потрапила в топ-список артистів від New York Times



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Це другий випадок, коли про реперку alyona alyona пише авторитетне видання США

У розділі, присвяченому alyona alyona, йдеться про її хіт «Рибки»

Українська реперка alyona alyona опинилася серед топ-15 виконавців, яких радить послухати американське видання New York Times.

22 травня на сайті New York Times з’явилася стаття «15 європейських поп-виконавців, про яких ви повинні знати». Однією з героїнь статті є українська реперка alyona alyona.

Серед британських, італійських, польських та артистів інших країн українську виконавицю презентували як таку, що може зацікавити тих, хто полюбляє Азалію Бенкс. У розділі, присвяченому alyona alyona, йдеться про її хіт «Рибки», про роботу у дитсадку, теми пісень та бажання робити хіп-хоп саме українською.

Також видання наводить позитивний відгук Івана Дорна про артистку.

Це другий випадок, коли про виконавицю пише авторитетне видання США. У квітні вийшла стаття про alyona alyona в американському Vogue.

Раніше повідомлялося, що українська реп-виконавиця alyona аlyona випустила свій перший альбом.

Джерело: karabas.live