Українська журналістка довела пропагандистів Кремля в ефірі росТБ до істерики



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Яніна Соколовська

Соколовська звинуватила Кремль в організації підпалу Будинку профспілок в Одесі

Українську журналістку Яніну Соколовську вигнали зі студії пропагандистської російської передачі після того, як вона звинуватила Кремль в організації підпалу Будинку профспілок в Одесі.

Істеричну реакцію російських пропагандистів викликали слова Соколовської про те, Кремль є організатором підпалу Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, під час загинуло 48 людей та 250 постраждали.

«Змиріться з фактами! За даними слідства, в Одесу зайшов російський спецназ із Придністров’я», — заявила Соколовська.

За ці звинувачення російська радіоведуча Анна Шафран спробувала присоромити українку. Вона заявила, що заява Соколовської –«позамежна гидотна». Однак Яніна не здавалась і продовжила наполягати на своєму.

У результаті, ведучий програми Сергій Міхєєв показав Соколовській червону картку та вигнав з ефіру. результаті, ведучий програми Сергій Міхєєв показав Соколовській червону картку та вигнав з ефіру.

«Ідіть звідси! До побачення!.. Ви вільні! Якби це був хтось інший, я б викинув його за комір. Вільні, все! Досвідос!»— обурився ведучий.