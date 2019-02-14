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    Українська журналістка довела пропагандистів Кремля в ефірі росТБ до істерики

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    Яніна Соколовська - Українська журналістка довела пропагандистів Кремля в ефірі росТБ до істерики
    Яніна Соколовська

    Соколовська звинуватила Кремль в організації підпалу Будинку профспілок в Одесі

    Українську журналістку Яніну Соколовську вигнали зі студії пропагандистської російської передачі після того, як вона звинуватила Кремль в організації підпалу Будинку профспілок в Одесі.

    Істеричну реакцію російських пропагандистів викликали слова Соколовської про те, Кремль є організатором підпалу Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, під час загинуло 48 людей та 250 постраждали.

    «Змиріться з фактами! За даними слідства, в Одесу зайшов російський спецназ із Придністров’я», — заявила Соколовська.

    За ці звинувачення російська радіоведуча Анна Шафран спробувала присоромити українку. Вона заявила, що заява Соколовської –«позамежна гидотна». Однак Яніна не здавалась і продовжила наполягати на своєму.

    У результаті, ведучий програми Сергій Міхєєв показав Соколовській червону картку та вигнав з ефіру. результаті, ведучий програми Сергій Міхєєв показав Соколовській червону картку та вигнав з ефіру.

    «Ідіть звідси! До побачення!.. Ви вільні! Якби це був хтось інший, я б викинув його за комір. Вільні, все! Досвідос!»— обурився ведучий.

    Росія ЗМІ Россия
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