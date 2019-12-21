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    Українське «Плем’я» ввійшло в ТОП-50 найкращих фільмів десятиліття

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    <span>Кадр із фільму&nbsp;&laquo;Плем&rsquo;я&raquo; Слабошпицького</span> - Українське «Плем’я» ввійшло в ТОП-50 найкращих фільмів десятиліття
    Кадр із фільму «Плем’я» Слабошпицького

    «Плем’я» розташувалося на 48-й позиції, обійшовши «Чорну Пантеру» та «Одного разу в Голівуді»

    Авторитетне видання Rolling Stoneвнесло український фільм «Плем’я» режисера Мирослава Слабошпицького до 50 найкращих фільмів десятиліття, що минає.

    «Плем’я» розташувалося на 48-й позиції, обійшовши «Чорну Пантеру» та «Одного разу в Голівуді».

    На першій позиції розташувалася картина 2016-го року «Місячне сяйво», за ним іде «Соціальна мережа» (2010), а замикає трійку найкращих картин «Корпорація «Святі мотори» (2012).

    «Плем’я» було першим повнометражним фільмом у кар’єрі Мирослава Слабошпицького.

    На Каннському кінофестивалі у 2014 році фільм здобув відразу три нагороди, зокрема й Гран-прі. «Плем’я» розповідає про життя в інтернаті глухонімих підлітків.

    Гран-прі фільм
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