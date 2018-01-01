Українські дипломати звернулись до молдавських ЗМІ щодо окупованого Криму
- Сьогодні, 17:12
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Посольство України закликає ЗМІ Молдови не називати Крим «російським»
Посольство України в Кишиневі закликало ЗМІ Молдови не називати анексований Крим «російською» чи «спірною» територією. Про це йдеться у повідомленні, надісланому Координаційній раді з телебачення та радіо Молдови.
«Весь цивілізований світ ввів санкції проти Росії, як покарання за анексію Криму, суверенної частини України. Крим не є ні територією Росії, ні «спірною територією». Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є територіями України, які тимчасово окуповані Російською Федерацією», - йдеться у заяві посольства України.
Українське посольство нагадало про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Про територіальну цілісність України», а також про резолюції від 19 грудня 2016 року та від 19 грудня 2017 року «Про ситуацію у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)».
«Україна розраховує на те, що всі міжнародні сторони та суб'єкти завжди будуть залишатися неупередженими та об'єктивними, а також проявлять повагу до територіальної цілісності та суверенітету України. Недотримання цих вимог суперечить основоположним принципам міжнародного права», - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у Молдові Ігор Додон заявив, що Крим належить Росії. Згодом він повторив заяву про «російський Крим» та пояснив свої міркування.
З моменту вступу на посаду президента Додон жодного разу не відвідував Україну, хоча неодноразово висловлював готовність здійснити візит до Києва.
Джерело: Європейська правда