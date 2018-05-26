Українські музиканти поїдуть розважати соратника Путіна

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Співачка Луна часто гастролює у РФ

Українські артисти поїдуть на фестиваль довіреної особи Путіна

На російський музичний фестиваль Bosco Fresh Fest 2018, який відбудеться у Сколково неподалік Москви, планують вирушити відразу четверо представників України: співачки Луна та Аліна Паш, групи YUKO і «Счастливые люди».

Як йдеться на офіційній сторінці заходу у Facebook, виступи заплановано на 10–11 червня.

«Телекритика» зазначає, що організаторами цього дійства є російська компанія Bosco di Ciliegi. «Головою наглядової ради якої є наближений до Володимира Путіна і його довірена особа на президентських виборах 2018 року Михайло Куснірович», – пише сайт.

Повідомляється також, що Луна часто гастролює у РФ, а фіналістка телешоу «Х-фактор» із Закарпаття Аліна Паш розчарувала шанувальників.

Як пише «Гордон», частина земляків виконавиці після інформації про поїздку Паш до Росії розкритикувала її в коментарях на закарпатських сайтах та форумах.

«Виходить, що наша землячка піде розважати країну-агресора», «У закарпатців є великий патріотизм, а ти – зрадник свого народу, держави», – писали місцеві мешканці.

23 травня співачка Аліна Паш оприлюднила у Facebook відеозвернення, у якому пояснила свою позицію, та заявила, що до РФ таки поїде.

«Я буду боротися за свою музику, і я поїду куди завгодно, куди мене запросять, якщо буду вважати за необхідне», – заявила вона.

За її словами, виступ у Москві у неї буде між концертами в Києві та Барселоні (Іспанія).

Згодом на Facebook-сторінці Аліни Паш з'явився пост, в якому вона повідомляє про скасування свого виступу на Bosco Fresh Fest 2018.