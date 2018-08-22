Українські поліцейські знайшли три десятки викрадених в Італії мотоциклів



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У трьох областях України провели обшуки у справі італійських правоохоронців про канал збуту вкрадених мотоциклів

Українська поліція допомогла італійським колегам розкрити канал збуту вкрадених за кордоном мотоциклів. Реалізація в Україні краденого транспорту відбувалася за допомогою інтернету, повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції.

Зокрема, прокуратурою Італії при суді міста Ріміні проводиться розслідування у кримінальній справі, відкритій стосовно невстановлених осіб, які у складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Італії.

Під час проведення розслідування італійські правоохоронці встановили, що деякі транспортні засоби реалізуються за допомогою інтернету на території України.

«У рамках міжнародної правової допомоги працівники кіберполіції встановили осіб, які збували в Україну викрадені транспортні засоби та місця їхнього зберігання. 21 серпня в трьох регіонах України були проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено майже три десятки викрадених мотоциклів», - йдеться в повідомленні.



Співробітники кіберполіції встановили осіб, які на території України збували викрадений транспорт для мотокросу. Реалізація мотоциклів відбувалася за допомогою спеціального веб-ресурсу. Крім того, встановлено і місця зберігання викраденого майна.