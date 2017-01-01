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    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн

    Церемонія передачі обладнання прикордонникам відбулась в Одесі на причалі Морського вокзалу
    Офіс програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні за сприяння Норвегії передав Держприкордонслужбі України обладнання на 13 млн грн Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає «Інтерфакс-Україна». Сертифікат на обладнання вручив заступник Голови місії США в Україні Джордж Кент командиру
    • Сьогодні, 14:25
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    Церемонія передачі обладнання прикордонникам відбулась в Одесі на причалі Морського вокзалу

    Офіс програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні за сприяння Норвегії передав Держприкордонслужбі України обладнання на 13 млн грн

    Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає «Інтерфакс-Україна».

    Сертифікат на обладнання вручив заступник Голови місії США в Україні Джордж Кент командиру Одеського загону морської охорони. Зокрема прикордонники отримали контейнер з кліматичним контролем, кілька десятків повних комплектів для підводного плавання, навігатори, системи підйому з води, в тому числі аварійного, легкі бронежилети з компенсаторами плавучості, системи магнітної фіксації під водою тощо.

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    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн
    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн
    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн
    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн
    Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн

    «Україна відіграє велику роль в наведенні порядку в питаннях контролю та безпеки в Чорному морі», - наголосив заступник голови  дипломатичної місії США в Україні Джордж Кен.

     

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