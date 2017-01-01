Українські прикордонники отримали від США та Норвегії обладнання на 13 млн
- Сьогодні, 14:25
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Церемонія передачі обладнання прикордонникам відбулась в Одесі на причалі Морського вокзалу
Офіс програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні за сприяння Норвегії передав Держприкордонслужбі України обладнання на 13 млн грн
Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає «Інтерфакс-Україна».
Сертифікат на обладнання вручив заступник Голови місії США в Україні Джордж Кент командиру Одеського загону морської охорони. Зокрема прикордонники отримали контейнер з кліматичним контролем, кілька десятків повних комплектів для підводного плавання, навігатори, системи підйому з води, в тому числі аварійного, легкі бронежилети з компенсаторами плавучості, системи магнітної фіксації під водою тощо.
«Україна відіграє велику роль в наведенні порядку в питаннях контролю та безпеки в Чорному морі», - наголосив заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джордж Кен.