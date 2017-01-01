Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду

Громадянин Грузії з дипломатичним паспортом перевозив значну партію тютюнових виробів

Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. Їх намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.



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В автомобілі іноземця виявлено 21 сумку із 45 ящиками цигарок

Громадянин Грузії з дипломатичним паспортом перевозив значну партію тютюнових виробів

Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. Їх намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Під час здійснення прикордонно-митного контролю мікроавтобуса «Мerсedes-Bens Viano» чеської реєстрації, який прибув у пункт пропуску, спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Це дало підставу для поглибленої перевірки автівки», - йдеться в повідомленні.

Однак іноземець відмовився представити транспортний засіб для огляду. Саме тому на місце було викликано представників Посольства Грузії в Україні та адвоката водія, інформують у ДПСУ.

Після цього в їх присутності розпочався огляд автомобіля, у результаті якого в салоні автомобіля було виявлено 21 сумку різного розміру. Загалом в них виявилося 45 ящиків цигарок. Їх вартість наразі встановлюються.

Тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, у травні 2016 року Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин, в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.