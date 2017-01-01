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    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду

    Громадянин Грузії з дипломатичним паспортом перевозив значну партію тютюнових виробів
    Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. Їх намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
    • Вчора, 09:22
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    <p>В автомобілі іноземця виявлено 21 сумку із 45 ящиками цигарок</p>

    В автомобілі іноземця виявлено 21 сумку із 45 ящиками цигарок

    Громадянин Грузії з дипломатичним паспортом перевозив значну партію тютюнових виробів

    Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. Їх намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Під час здійснення прикордонно-митного контролю мікроавтобуса «Мerсedes-Bens Viano» чеської реєстрації, який прибув у пункт пропуску, спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Це дало підставу для поглибленої перевірки автівки», - йдеться в повідомленні.

    Однак іноземець відмовився представити транспортний засіб для огляду. Саме тому на місце було викликано представників Посольства Грузії в Україні та адвоката водія, інформують у ДПСУ.

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    Після цього в їх присутності розпочався огляд автомобіля, у результаті якого в салоні автомобіля було виявлено 21 сумку різного розміру. Загалом в них виявилося 45 ящиків цигарок. Їх вартість наразі встановлюються.

    Тривають процесуальні дії.

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    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду
    Українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду

    Нагадаємо, у травні 2016 року Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин, в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

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    контрабанда Держприкордонслужба дипломатія тютюнові вироби
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