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    Українські прикордонники виявили контрабанду сигарет на 1,5 млн грн

    Прикордонники знайшли в причепі автомобіля понад 100 тис. пачок сигарет різних марок
    Українські прикордонники виявили понад 100 тисяч пачок сигарет вартістю понад 1,5 млн грн на кордоні з Румунією. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. «У пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили у вантажівці
    • Сьогодні, 23:08
    • Розсилка
    Контрабандні цигарки
    Контрабандні цигарки

    Прикордонники знайшли в причепі автомобіля понад 100 тис. пачок сигарет різних марок

    Українські прикордонники виявили понад 100 тисяч пачок сигарет вартістю понад 1,5 млн грн на кордоні з Румунією. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

    «У пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили у вантажівці велику партію сигарет. Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля «Рено» прикордонники знайшли в причепі понад 100 тис. пачок сигарет різних марок, прихованих під дошками. Контрабандний тютюн, ймовірна сума якого може скласти понад 1,5 мільйона гривень, у сусідню Румунію намагався провезти 41-річний українець», – йдеться в повідомленні.

    Прикордонники додали, що зараз цигарки та транспортний засіб вилучили, встановлюється точна кількість товару і сума оцінки конфіскату.

    Напередодні прикордонники завадили нелегальному перекачуванню спирту на Вінниччині.

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