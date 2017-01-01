Українські прикордонники виявили контрабанду сигарет на 1,5 млн грн

Прикордонники знайшли в причепі автомобіля понад 100 тис. пачок сигарет різних марок

Українські прикордонники виявили понад 100 тисяч пачок сигарет вартістю понад 1,5 млн грн на кордоні з Румунією. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. «У пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили у вантажівці



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Контрабандні цигарки

Прикордонники знайшли в причепі автомобіля понад 100 тис. пачок сигарет різних марок

Українські прикордонники виявили понад 100 тисяч пачок сигарет вартістю понад 1,5 млн грн на кордоні з Румунією. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«У пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили у вантажівці велику партію сигарет. Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля «Рено» прикордонники знайшли в причепі понад 100 тис. пачок сигарет різних марок, прихованих під дошками. Контрабандний тютюн, ймовірна сума якого може скласти понад 1,5 мільйона гривень, у сусідню Румунію намагався провезти 41-річний українець», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що зараз цигарки та транспортний засіб вилучили, встановлюється точна кількість товару і сума оцінки конфіскату.

Напередодні прикордонники завадили нелегальному перекачуванню спирту на Вінниччині.