Українські прикордонники затримали біля Дунаю дивака-порушника

Чоловік пояснив, що планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни ЄС

Громадянин Норвегії на пластикових бочках намагався перетнути українсько-румунський кордон річкою Дунай. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Чоловіка 29 квітня затримали прикордонники Ізмаїльського загону. «Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби. На



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДПСУ

Чоловік пояснив, що планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни ЄС

Громадянин Норвегії на пластикових бочках намагався перетнути українсько-румунський кордон річкою Дунай.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Чоловіка 29 квітня затримали прикордонники Ізмаїльського загону.

«Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби. На перевірку виїхав прикордонний наряд, який заскочив іноземця на гарячому», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався перетнути річку за допомогою двох пластикових бочок. Він пояснив, що планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни ЄС.

У ході перевірки документів з’ясувалося, що норвежець перевищив строки перебування на території України. У порушника виявили 128 пігулок з нарковмісною речовиною, кошти у сумі понад 14 тисяч гривень, 6 гаджетів та 6 одиниць біжутерії.

По даному факту прикордонники повідомили взаємодіючі органи.

«За спробу незаконного перетину державного кордону та порушення правил перебування на території України на норвежця складено процесуальні документи. Подальшу його долю вирішить суд», - заявили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали на українсько-польському кордоні шахрая з Німеччини та викрадену іномарку, що перебували у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.