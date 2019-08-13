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    Українські синоптики оголосили штормове попередження

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    Погода різко зміниться&nbsp; - Українські синоптики оголосили штормове попередження
    Погода різко зміниться 

    Метеорологи попередили про дощі та шквали

    В Україну з Центральної Європи переміщається активний атмосферний фронт, в зв'язку з чим в західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр України в метеорологічному попередженні.

    У повідомленні зазначено, що в зв'язку з різким погіршенням погодних умов в Україні оголосили другий рівень небезпеки (жовтий) вдень 13 серпня.

    «Протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с (II рівень небезпеки (помаранчевий)», - сказано в повідомленні.

    У четвер, 14 серпня в західних областях очікується різке зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

    Як повідомлялось раніше, синоптики прогнозують в Україні спеку, грози і градУ Києві 13 серпня очікується найвища температура повітря, вдень до +33 градусів. У вівторок буде сонячно та сухо. Вночі очікується +17 +19 градусів.

    прогноз погоди повітря
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