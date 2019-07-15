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    Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі

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    Єдина ж у Європі пошуково-рятувальна собака породи такса &mdash; наш Кріс &mdash; знаходиться на 90-ій сходинці - Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі
    Єдина ж у Європі пошуково-рятувальна собака породи такса — наш Кріс — знаходиться на 90-ій сходинці

    Опубліковано рейтинг Міжнародної організації рятувальних собак (IRO)

    Одразу чотири кінологічні розрахунки українських рятувальників увійшли до першої сотні за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO) як кращі пошуково-рятувальні у світі.

    Відповідний рейтинг був оприлюднений на сайті організації і враховує професійну майстерність, а також рівень підготовки кінологів та їхніх чотирилапих помічників у період з 1 червня 2018 року по 22 липня 2019 року, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Так, станом на 8 липня, серед сотні найкращих є чотири представники ДСНС: Анна Кунічик із Асею (малінуа) та Ірина Давиденко з Аміною (малінуа) з Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумської області), Сергій Лухін та Кріс (такса) з Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (с. Ватутіне, Харківської області), а також Валерій Радченко зі своєю вихованицею Сатті (малінуа) з Мобільного рятувального центру швидкого реагування», - йдеться у повідомленні.

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    Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі
    Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі
    Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі
    Українські собаки-рятувальники потрапили у ТОП-100 найкращих у світі

    Зазначається, що сестри малінуа Аміна та Ася посіли 22 та 69 місця відповідно у категорії «Пошук у природному середовищі». 

    У свою чергу, Сатті, яка також є представником породи бельгійська вівчарка, показала 68-й результат у категорії «Пошук у техногенному завалі».

    Єдина ж у Європі пошуково-рятувальна собака породи такса — наш Кріс — знаходиться на 90-ій сходинці.

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