Українські спецпризначенці готуються до вступу у Сили реагування НАТО

Українські та польські спецпризначенці з Сил спеціальних операцій

Влітку в Україні відбудуться багатонаціональні навчання Silver Saber–21

До вступу в Сили реагування НАТО готується ще один підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Задля цього наші вояки мають пройти оцінювання НАТО першого рівня NEL-1. Це – складова перевірки та зворотнього зв’язку концепції оперативних можливостей Альянсу.

Про це повідомив пресцентр Командування ССО.

За правилами НАТО, кандидатів у Сили реагування оцінюють саме під час міжнародних заходів підготовки – задля цього влітку 2021-го в Україні відбудуться багатонаціональні навчання Silver Saber – 21.

«Участь у них, окрім підрозділу українських SOF, візьмуть польські партнери. Вже нині в Україні перебуває делегація командування ССпО Республіки Польща, чиї представники є менторами українського підрозділу. Вони взяли участь у плануючий конференції з організації і проведення навчань «Silver Saber – 21», – йдеться в повідомленні командуванні.

Також очікується, що участь у навчаннях візьму і представники США.

«Silver Saber – 21» є першим із двох етапів оцінювання підрозділу ССО України представниками НАТО. За умови вдалого складання іспитів міжнародним партнерам ще одна частина українських SOF стане до бойового чергування у складі Сил реагування НАТО у 2022 році.

Сили реагування НАТО (NATO Response Force – NRF) були створені країнами-членами Північноатлантичного альянсу у 2002 році і замінили Союзне Командування Європи Мобільними Силами.

До NRF входять сухопутні війська, підрозділи спеціального призначення, повітряних, морських сил. Вони перебувають у постійній бойовій готовності і залучаються протягом 5 днів до операцій з реагування на кризові ситуації по всьому світу.

Під час військових конфліктів Сили реагування НАТО мають стримувати ворожі сили до прибуття основного угруповання протягом 30 днів.