Українські спецслужби викрили масштабну контрабанду сигарет в ЄС



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В ході досудового розслідування слідчими ДБР було проведено майже 40 обшуків

Генеральна прокуратура України спільно з Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України і європейськими колегами з Польщі та Великобританії була викрита масштабна контрабанда сигарет в Європейському союзі.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як повідомляється, учасниками міжнаціональної злочинного угруповання були громадяни України, Польщі та Білорусі. Зловмисники налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон в Євросоюз. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, перебувала в Київській області.

В результаті оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва ГПУ в ході досудового розслідування у цьому виробництві слідчими ДБР було проведено майже 40 обшуків, в результаті яких було виявлено та вилучено обладнання для виробництва тютюнових виробів, поліграфічне обладнання для упаковки незаконно виготовлених сигарет, більше 180 кг тютюну, більше 2 млн цигарок різних торгових марок, а також понад 2800 пачок відповідних сигарет.

Між іншим, 9 липня президент Зеленський підписав указ щодо боротьби з контрабандою. Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.