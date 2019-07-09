Президент підписав указ щодо боротьби з контрабандою



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Планують відкрити телефонну лінію для повідомлень про контрабанду і корупцію на митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.

Відповідний документ «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів» оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.

Згідно з указом Кабінету міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією, та оприлюднювати щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Крім цього, уряд має опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та запровадити систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через український митний кордон.