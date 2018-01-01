Українські студенти створили мобільний додаток з колядками

Перша в Україні програма «андроїд Колядник» має кілька розділів колядок та щедрівок із акордами.

Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка та Северин Пархоменко створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник». Проект не комерційний, а є ініціативою студентів, пише прикарпатське видання «Курс». «Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і



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Вертепи і колядники

Перша в Україні програма «андроїд Колядник» має кілька розділів колядок та щедрівок із акордами.

Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка та Северин Пархоменко створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник».

Проект не комерційний, а є ініціативою студентів, пише прикарпатське видання «Курс».

«Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і зробити добре діло і людям, і собі - вирішили зробити колядник на телефон. Бачив реальну проблему у собі та друзях - наше покоління, то сумно, але менше знає колядок, ніж батьки. Треба розвивати людей», - розповідає Сливка.

З того часу кожного року, ближче до Різдва, він з однодумцями згадує про різдвяний додаток й щось, як він каже, «доробляє, додає, змінює».

«Цього року додали колядки з акордами та можливість їх транспонувати в різні тональності. Є автоматична прокрутка. Для користувачів, як нам здається, нічого складного. Головне, щоби людям було зручно та й добре», - зазначає розробник.

Скачати додаток можна тут.

У програмі доступні наступні розділи:

Народні колядки, Українські колядки

Сучасні колядки

СМС - Колядки

Щедрування, Щедрівки

Віншування, Вінчування

Засівання

Іншомовні колядки, Англійські колядки, Іспанські колядки, Французькі колядки

Кожного року розробники роблять доповнення до програми.

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