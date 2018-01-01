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    Українські студенти створили мобільний додаток з колядками

    Перша в Україні програма «андроїд Колядник» має кілька розділів колядок та щедрівок із акордами.
    Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка та Северин Пархоменко створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник». Проект не комерційний, а є ініціативою студентів, пише прикарпатське видання «Курс». «Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і
    • Сьогодні, 07:03
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    <span>Вертепи і колядники</span>
    Вертепи і колядники

    Перша в Україні програма «андроїд Колядник» має кілька розділів колядок та щедрівок із акордами.

    Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка та Северин Пархоменко створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник».

    Проект не комерційний, а є ініціативою студентів, пише прикарпатське видання «Курс».

    «Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і зробити добре діло і людям, і собі - вирішили зробити колядник на телефон. Бачив реальну проблему у собі та друзях - наше покоління, то сумно, але менше знає колядок, ніж батьки. Треба розвивати людей», - розповідає Сливка.

    З того часу кожного року, ближче до Різдва, він з однодумцями згадує про різдвяний додаток й щось, як він каже, «доробляє, додає, змінює».

    «Цього року додали колядки з акордами та можливість їх транспонувати в різні тональності. Є автоматична прокрутка. Для користувачів, як нам здається, нічого складного. Головне, щоби людям було зручно та й добре», - зазначає розробник.

    Скачати додаток можна тут.

    У програмі доступні наступні розділи:

    • Народні колядки, Українські колядки
    • Сучасні колядки
    • СМС - Колядки
    • Щедрування, Щедрівки
    • Віншування, Вінчування
    • Засівання
    • Іншомовні колядки, Англійські колядки, Іспанські колядки, Французькі колядки

    Кожного року розробники роблять доповнення до програми.

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