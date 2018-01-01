Українські студенти створили мобільний додаток з колядками
- Сьогодні, 07:03
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Перша в Україні програма «андроїд Колядник» має кілька розділів колядок та щедрівок із акордами.
Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка та Северин Пархоменко створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник».
Проект не комерційний, а є ініціативою студентів, пише прикарпатське видання «Курс».
«Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і зробити добре діло і людям, і собі - вирішили зробити колядник на телефон. Бачив реальну проблему у собі та друзях - наше покоління, то сумно, але менше знає колядок, ніж батьки. Треба розвивати людей», - розповідає Сливка.
З того часу кожного року, ближче до Різдва, він з однодумцями згадує про різдвяний додаток й щось, як він каже, «доробляє, додає, змінює».
«Цього року додали колядки з акордами та можливість їх транспонувати в різні тональності. Є автоматична прокрутка. Для користувачів, як нам здається, нічого складного. Головне, щоби людям було зручно та й добре», - зазначає розробник.
Скачати додаток можна тут.
У програмі доступні наступні розділи:
- Народні колядки, Українські колядки
- Сучасні колядки
- СМС - Колядки
- Щедрування, Щедрівки
- Віншування, Вінчування
- Засівання
- Іншомовні колядки, Англійські колядки, Іспанські колядки, Французькі колядки
Кожного року розробники роблять доповнення до програми.
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