Різдвяне привітання Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату

Дорогі браття і сестри! Христос народився! Славімо Його! Кожного року ми, радіючи, святкуємо Різдво Христове. Немало християн відзначають цю подію як народне свято, не задумуючись над його значенням. Різдво Христове прямо стосується не тільки сутності християнської віри, а буття всього людства, сенсу нашого життя. У чому ж полягає сенс нашого

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату

Дорогі браття і сестри!

Христос народився!

Славімо Його!

Кожного року ми, радіючи, святкуємо Різдво Христове. Немало християн відзначають цю подію як народне свято, не задумуючись над його значенням. Різдво Христове прямо стосується не тільки сутності християнської віри, а буття всього людства, сенсу нашого життя. У чому ж полягає сенс нашого життя? Невже тільки в тому, щоб прожити 70 – 80 років, а потім перетворитися в небуття, як вчать атеїсти? Ні!

Бог створив людину безсмертною душею, тому вічне існування душі не залежить від нашої віри. Людина може і не вірити у своє безсмертя, але її безсмертя не залежить від неї, а від Творця, тобто від Бога.

Людина могла бути безсмертною не тільки душею, але й тілом, якби повірила Богові і виконувала Його заповідь. Але, на превеликий жаль, перші люди – Адам і Єва – не повірили Богу і порушили Його заповідь. Тому і померли духовно, а також і тілом. У людську природу ввійшло зло. Тому всі люди, які походять від Адама і Єви, заражені гріхом і смертю. Людина своєю силою не здатна визволитись ні від гріха, ні від смерті, тому Самому Творцеві треба було оновити людську природу.

Яким чином Бог благозволив оновити людську природу, тобто визволити від гріха і від смерті, або, іншими словами, спасти людину? З великої і безмежної любові, яку ми не можемо навіть уявити собі, Бог благозволив з’єднатись з людською природою в Особі другої Іпостасі. Син Божий стає людиною, не перестаючи бути Богом. Цю віру ми, християни, сповідуємо в Символі віри: «Вірую… в Сина Божого, що… для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною».

Яким чином Син Божий стає людиною, не перестаючи бути Богом, людський розум не може збагнути, тому втілення Сина Божого апостол Павло називає великою таїною благочестя. У світі багато є таємничого і незрозумілого, але ми одне приймаємо на віру, а інше приймаємо як реальність або закон, дію якого ми не розуміємо.

Цю подію, тобто втілення Сина Божого, або Його народження, тобто Різдво Христове, ми сьогодні святкуємо. Для чого народився Син Божий? Для того, щоб подолати в людській природі гріх і смерть. Якби Син Божий не народився від Святого Духа і Марії Діви, визволення людської природи не відбулося б і спасіння не звершилось. Син Божий з’єднався з тлінною природою, тобто з природою, яка потребує їжі, втомлюється і помирає. Він взяв людську природу, щоб зробити її кращою.

Син Божий народжується не в царських чертогах, хоч Він – Цар Вселенної, а кладеться у яслах тварин, не має де прихилити голову. Чому? Щоб подолати гордість, яка є початком всякого гріха.

У свято Різдва Христового ми влаштовуємо вертеп, часто не розуміючи і не усвідомлюючи його значення. Ми співаємо в колядках: «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!» Що це означає? Це означає, що прийшло спасіння людського роду, бо народився Спаситель, Який визволить людей від гріха і смерті.

Радість Різдва Христового витікає із того, що народжений у Вифлеємській печері Господь наш Ісус Христос від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа визволив нас від гріха і смерті. Чи це справді так? Так, це – істина. І доказом цієї істини є насамперед воскресіння Христове. Воно свідчить, що смерть переможена. І до воскресіння Христового пророки, та і Сам Христос воскрешали мертвих, але вони потім знову помирали. Христос воскрес і вже не помирає, тому що людська природа Сина Божого стала нетлінною. Доказом перемоги Христа Спасителя є також святі, які благодаттю Святого Духа і своїми подвигами очистились від гріха. Усі ми також маємо можливість досягнути праведності, якщо будемо мати живу і тверду віру і нелицемірну любов. Наші захисники України від агресора, які віддають своє життя, теж виявляють любов, про яку сказав Христос Спаситель: «Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін. 15: 13). Тому всім нам треба любити один одного, мати тверду віру в нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, народження Якого ми нині святкуємо.

У цей радісний святковий день вітаю вас, дорогі браття і сестри, з Різдвом Христовим і Новим роком. Вітаю зі святом Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд, наші Збройні сили, вірних і мужніх захисників нашої Батьківщини, які не шкодують навіть свого власного життя. Вітаю всіх наших земляків-українців, розсіяних по всьому світу: в Америці і в Канаді, в Європі і в Австралії, які люблять свою Батьківщину і допомагають їй.

У ці радісні святкові дні подякуймо Господу нашому Ісусу Христу за Його безмежну любов до нас, грішних, щоб Він дарував нам перемогу над видимими і невидимими ворогами, мир, єдність українського народу і благоденство. Будемо керуватися у своєму житті правдою і любов’ю, які можуть привести нас до вічного блаженного життя. Нехай світлосяйне проміння Вифлеємської зірки осяює наші душі і серця світлом миру, любові і правди.

Христос народився! Славімо Його!

Філарет,

Патріарх Київський і всієї Руси-України

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