Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО



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Combined Resolve XI проходять у Німеччині

До навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО

Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині.

Про це інформує прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.

«Військові НГУ та ЗСУ беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині. За 3 тижні наші військові навчаться діяти за стандартами армії НАТО», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО.