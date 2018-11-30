Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО
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Combined Resolve XI проходять у Німеччині
До навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО
Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині.
Про це інформує прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.
«Військові НГУ та ЗСУ беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині. За 3 тижні наші військові навчаться діяти за стандартами армії НАТО», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО.