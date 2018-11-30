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    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО

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    Combined Resolve XI проходять у Німеччині - Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО
    Combined Resolve XI проходять у Німеччині

    До навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО

    Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині.

    Про це інформує прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook

    «Військові НГУ та ЗСУ беруть участь у навчаннях НАТО Combined Resolve XI в Німеччині. За 3 тижні наші військові навчаться діяти за стандартами армії НАТО», - йдеться у повідомленні.

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    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО
    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО
    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО

    Зазначається, що до навчань залучено понад 5 тисяч військовослужбовців країн-учасників НАТО.

     

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