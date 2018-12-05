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    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб

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    <p>Миротворець після 16 діб у джунглях&nbsp;</p> - Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб

    Миротворець після 16 діб у джунглях 

    Миротворець із джунглів Конго евакуйований до військового госпіталю

    Українські військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго разом з медичним персоналом ПАР евакуювали з джунглів в Конго миротворця з Малаві.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в середу, 5 грудня.

    «У ході однієї з бойових сутичок миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв'язок зі своїм підрозділом, в результаті чого опинився один серед джунглів. Пошуково-рятувальні операції не давали результатів через надзвичайно щільну рослинність і складні погодні умови протягом 16 діб. На щастя, військовослужбовець не почав панікувати, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де він був виявлений і оперативно евакуйований екіпажем українського військового вертольота», - зазначають у відомстві.

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    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб
    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб
    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб
    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб
    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб
    Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб

    Миротворець евакуйований до військового госпіталю в місті Гома. Під час первинного огляду у нього не виявлено особливих проблем зі здоров'ям.

     

    ООН військові Африка
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