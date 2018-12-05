Українські військові врятували миротворця із джунглів Конго, де він прожив 16 діб



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Миротворець після 16 діб у джунглях

Миротворець із джунглів Конго евакуйований до військового госпіталю

Українські військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго разом з медичним персоналом ПАР евакуювали з джунглів в Конго миротворця з Малаві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в середу, 5 грудня.

«У ході однієї з бойових сутичок миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв'язок зі своїм підрозділом, в результаті чого опинився один серед джунглів. Пошуково-рятувальні операції не давали результатів через надзвичайно щільну рослинність і складні погодні умови протягом 16 діб. На щастя, військовослужбовець не почав панікувати, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де він був виявлений і оперативно евакуйований екіпажем українського військового вертольота», - зазначають у відомстві.

Миротворець евакуйований до військового госпіталю в місті Гома. Під час первинного огляду у нього не виявлено особливих проблем зі здоров'ям.