В одеський порт зайшов американський есмінець

Корабель мав був прибути вчора, але через шторм на борт есмінця не міг потрапити лоцман

Американський есмінець USS James E. Williams (DDG95) зайшов сьогодні вранці, приблизно о 9:00, в одеський порт, пише Думская. Нагадаємо, корабель повинен був прибути вчора, але через шторм на борт есмінця не міг потрапити лоцман, тому візит вирішили відкласти. Кораблі цього класу завжди швартували біля причалів нового контейнерного терміналу



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Корабель мав був прибути вчора, але через шторм на борт есмінця не міг потрапити лоцман

Американський есмінець USS James E. Williams (DDG95) зайшов сьогодні вранці, приблизно о 9:00, в одеський порт, пише Думская.

Нагадаємо, корабель повинен був прибути вчора, але через шторм на борт есмінця не міг потрапити лоцман, тому візит вирішили відкласти.

Кораблі цього класу завжди швартували біля причалів нового контейнерного терміналу Карантинної гавані, але сьогодні вперше есмінець типу «Арлі Берк» був у 16-го причалу Морського вокзалу. Швартові операції завершилися до 9:45.

«Арлі Беркі» - часті гості в нашому місті, але сьогоднішній візитер відноситься до більш пізньої, найсучаснішою модифікації цих кораблів. Від своїх старших побратимів, які раніше відвідували Одесу («Дональд Кук», «Портер», «Росс», «Карні», «Мак Фол»), James E. Williams вигідно відрізняється тим, що несе більш сучасну радіотехнічну апаратуру і великий авіаційний ангар, в якому розміщуються два вертольоти SH-60 «Сі Хок». Тільки есмінець «Джейсон Данхем» (DDG109), який відвідував Одесу в 2012 році (що стояв на рейді) під час навчань «Сі Бриз», є таким же по оснащенню, як і сьогоднішній гість.

Есмінець введений в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність - понад 9600 тонн. Довжина - 155 м, ширина - 20, осадка - 9,4 метра. Чотири газові турбіни потужністю 108 тисяч к.с. розганяють його до 32 вузлів. У 96 пускових установках зосереджені ракети «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» і «АСРОК», а також протикорабельні ракети «Гарпун». Екіпаж - 380 чоловік. Авіаційне озброєння - два вертольоти Сікорський SH-60.