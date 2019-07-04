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    Українським політв'язням в Росії передадуть плитки шоколаду з їх іменами

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    Українським політв'язням в Росії передадуть плитки шоколаду з їх іменами

    Імена в'язнів написали прямо на глазурі, а шоколадки не мають обгорток

    Співробітники Фонду підтримки військовополонених і політичних в'язнів «Бєрабєр. Разом» виготовили близько ста плиток шоколаду з іменами українських політв'язнів.

    Про це повідомляється на сторінці Фонду у Facebook.

    Їх передадуть в російські колонії, а також в кримські СІЗО і в'язниці, де утримуються українці.

    В акції взяла участь одна з шоколадних майстерень, яка побажала залишитися неназваною. Імена в'язнів написали прямо на глазурі, а шоколадки не мають обгорток, оскільки в СІЗО і в'язницях все розгортають і викидають.

    Передачі призначені для захоплених в Керченській протоці українських моряків, а також для кримських татар, більшість з яких, як відомо, звинувачуються в тероризмі, осіб, затриманих за іншими звинуваченнями.

    «Тепер залишилося їх передати – в Москву, в Ростов, в Крим ... У в'язнів зв'язок зі світом зрідка через адвокатів. Так вони будуть знати, що про них пам'ятають», – сказано в повідомленні.

    Крим СІЗО політв’язні українці Facebook
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