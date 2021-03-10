Український блогер довів до сказу росіян відео про Крим (відео)
TikTok видалив відео блогера через те, що модератори знайшли у ньому «мову ворожнечі»
Автор заявив, що в них є можливість возз'єднатися з «рідною гаванню». Ролик із TikTok блогера-поета швидко розповсюдився у мережі.
«Ми наближаємося до пункту призначення. Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми перебуваємо над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками – маєте чудову можливість возз'єднатися з «рідною гаванню», – промовив поет.
Водночас всім іншим «пасажирам« він побажав гарного польоту, додавши, що літак має прибути до кінцевого пункту за розкладом.
Відомо, що базовим аеропортом Windrose є Київський міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Росіяни в соцмережах сильно обурилися тим, що їм запропонували вийти через аварійний вихід прямо над Кримом, і вимагають «звільнити пілота».
TikTok видалив відео блогера через те, що модератори знайшли у ньому «мову ворожнечі». Гайдамаха прокоментував це та закликав користувачів соцмережі підписати петицію про створення офісу TikTok в Україні, адже весь контент контролює офіс у Москві.
«Мені здається, тут немає мови ворожнечі. Ворожнеча почалася тоді, коли ворог вдерся на мою землю, у мій Крим. TikTok, заблокуй, будь ласка, Росію», – сказав хлопець.
Як вже писав «Главком», перший україномовний тіктокер Данило Гайдамаха, з понад 100-тисячною аудиторією, 16 років спілкувався російською. А на українську перейшов за день.
Нагадаємо, що в Україні з 16 січня 2021 року уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.