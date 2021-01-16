Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську: за що штрафуватимуть

Супермаркети, кафе, ресторани, банки, аптеки, АЗС, спортзали, бібліотеки або інтернет-магазини повинні обслуговувати клієнтів українською мовою

В Україні уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Згідно з законом, з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Відсьогодні супермаркети, кафе, ресторани, банки, аптеки, АЗС, спортзали, бібліотеки або інтернет-магазини повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, виключно на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, у тому числі російською.

Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо. Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, квитках, меню, інструкціях, тощо. Дублювання інформації іншими мовами допустиме.

У разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня 2021 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може штрафувати підприємство.

«Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і матимуть системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, для когось ця сума невелика (від 5,1 тисячі до 6,8 тисячі гривень), але вона битиме не стільки по кишенях бізнесу, скільки – по репутації. А це як раз те, що напрацьовується роками», – сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, водночас він радить врегульовувати питання на місці з працівником закладу чи його керівництвом.

Слід зауважити, що закон передбачає покарання за публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. За умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Крім того, закон зобов’язує посадових осіб володіти державною мовою і застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також українська мова повинна використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та інших сферах.

Торкається документ і сайтів. Вони мають бути українською, а на російськомовну версію споживач зможе переключитися за бажанням. Однак у першу чергу він повинен потрапляти на україномовну версію.

Контролювати виконання закону будуть Уповноважений із захисту державної мови та його представники.

Читайте також: