Український гурт зняв кліп про незвичайну втечу з СРСР

Гурт «Антитіла» зняв музичний кліп, сюжет якого заснований на реальних подіях середини семидесятих років минулого століття

Гурт «Антитіла» зняв музичний кліп, сюжет якого заснований на реальних подіях середини семидесятих років минулого століття. Кліп зняли на Іллічівському судноремонтному заводі в Одеській області. Сюжет десятихвилинного ролика заснований на реальних подіях – втечі на захід радянського океанографа Станіслава Курилова. Гурт