Український оператор мобільного зв'язку потрапив у гучний скандал



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Користувачі в Facebook масово скаржаться на автоматичне підключення платного сервісу аудіовізуального контенту

У мережі розгорівся скандал через оператора мобільного зв'язку lifecell. Один з користувачів послуг поскаржився на те, що без його відома він протягом чотирьох місяців був підписаний на одну з послуг, за що з його рахунку весь цей час списувалися гроші.

Про це написав киянин Влад Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Дорогий lifecell. Так-так, це не дружнє звернення, а дорогий в значенні — витратний. Ви там зовсім ох**ли? Приходить мені значить вчора смс від вашого так званого партнерського сервісу «Мобайл тубер», у якому говориться про якусь підписку, на яку ці мерзоти примудрилися мене підписати без мого відома. Дзвоню їм, і про чудо, виявляється я підписаний на це г*вно з 27 травня і кожен день у мене знімало по 5 грн. При цьому ніяких повідомлень у вигляді смс про отриману послугу, я не отримував. 122 дні ці чорти смоктали з мене і в результаті сумарно зняли 610 грн», — розповів він.

За словами чоловіка, він звертався на гарячу лінію оператора, однак хто його підписав, відповісти не змогли. Також, за його словами, на гарячій лінії стверджують, що Коваленко сам клікнув на якийсь банер і оператор тут ні до чого.

«Гроші звичайно ж не пахнуть, але ви свій брудний відсоток з подібних сумнівних сервісів маєте, а значить, ви сприяєте їхній роботі під своїм крилом і є їхніми поплічниками. Ви, в даному випадку, нічим не краще вуличних злодіїв», — підсумував чоловік.

Представники компанії lifecell відреагували на пост і переклали всю відповідальність за інцидент на провайдера.

«Всі мобільні оператори співпрацюють з рядом контент-провайдерів, які є безпосередніми постачальниками послуг — в даному випадку ТОВ «Байт Медіа». Така співпраця є законною. Мобільний оператор не є прямим провайдером послуги, тобто якщо була замовлена послуга, вона замовляється у самого контент провайдера. Баланс абонента в такому випадку, виступає в ролі джерела тарифікації. Мобільний оператор виступає в ролі механізму для зняття грошей. Також, наскільки нам відомо, послуга активується тільки після підтвердження на порталі контент-провайдера, де також розміщена і оферта, в якій описані умови послуги та її вартість», — йдеться у повідомленні представника lifecell.

Подібне, як виявилося, сталося з багатьма абонентами цього оператора. Своїми історіями вони поділилися у коментарях під постом.

«Нещодавно бачила подібний пост у іншої людини. Схоже, lifecell поставив подібний обман клієнтів на потік», - обурюється Анна Денисенко.

«У мене було подібне з lifecell. Поповнювала рахунок і гроші йшли не зрозуміло куди... Пізніше сказали, що я ніби як «підписалася» на щось там. Поки Денис не розібрався, гроші йшли», — пише Євгенія Волощук.