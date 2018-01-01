Український прикордонник отримав премію за те, що не взяв хабар
- Сьогодні, 13:49
-
Розсилка
Аваков відзначив премією інспектора прикордонної служби Краматорського загону
Співробітник Державної прикордонної служби Дмитро Перендішіді відмовився від хабара у розмірі 5 тис. грн, а за це отримав 10 тис. грн премії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив інспектора прикордонної служби Краматорського загону, прапорщика, який отримав премію 10 тис. грн за відмову від хабара 5 тис. грн», - написав Слободян.
Аваков вважає це дуже правильний кроком.
«Я далекий від того, щоб кожному чиновнику, який відмовляється (від хабара - ІФ), подвоювати та платити (премію, - ред.). Але насправді щось у цьому є, і про це треба подумати», - сказав глава МВС.