Український прикордонник отримав премію за те, що не взяв хабар

Аваков відзначив премією інспектора прикордонної служби Краматорського загону

Співробітник Державної прикордонної служби Дмитро Перендішіді відмовився від хабара у розмірі 5 тис. грн, а за це отримав 10 тис. грн премії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. «Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив інспектора прикордонної служби Краматорського загону,



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Аваков відзначив премією інспектора прикордонної служби Краматорського загону

Співробітник Державної прикордонної служби Дмитро Перендішіді відмовився від хабара у розмірі 5 тис. грн, а за це отримав 10 тис. грн премії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив інспектора прикордонної служби Краматорського загону, прапорщика, який отримав премію 10 тис. грн за відмову від хабара 5 тис. грн», - написав Слободян.

Аваков вважає це дуже правильний кроком.

«Я далекий від того, щоб кожному чиновнику, який відмовляється (від хабара - ІФ), подвоювати та платити (премію, - ред.). Але насправді щось у цьому є, і про це треба подумати», - сказав глава МВС.