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    Українського мільйонера затримали у Москві на хабарі – ЗМІ

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    <p>Павло Климець входив в топ-100 найбагатших підприємців України</p> - Українського мільйонера затримали у Москві на хабарі – ЗМІ

    Павло Климець входив в топ-100 найбагатших підприємців України

    У групі компаній OLYMP, яку очолює Павло Климець, неофіційно підтвердили його арешт в Москві

    У Москві слідчі Слідчого комітету РФ затримали українського бізнесмена, мільйонера Павла Климця.

    Про це 27 квітня повідомляє російське видання «КоммерсантЪ».

    За даними поінформованих джерел в силових структурах, Климець був затриманий в Москві за підозрою в дачі хабара в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 291 КК РФ).

    Слідчі порушили стосовно бізнесмена кримінальну справу за відповідною статтею, а 12 квітня суддя Марина Сирова, відома винесенням вироку у скандальній справі Pussy Riot, відправила Климця в СІЗО. Адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, і справу направили на новий розгляд. При цьому сам Климець був залишений під вартою. Новий розгляд поки не призначено.

    У групі компаній OLYMP, яку очолює Климець, неофіційно підтвердили його арешт в Москві.

    Як відомо, Климець входив в топ-100 найбагатших підприємців України, проте, за оцінкою ІК Dragon Capital, за підсумками минулого року його статки склали всього $99 млн. Одним з основних його активів є група компаній OLYMP.

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