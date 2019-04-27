Українського мільйонера затримали у Москві на хабарі – ЗМІ



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Павло Климець входив в топ-100 найбагатших підприємців України

У групі компаній OLYMP, яку очолює Павло Климець, неофіційно підтвердили його арешт в Москві

У Москві слідчі Слідчого комітету РФ затримали українського бізнесмена, мільйонера Павла Климця.

Про це 27 квітня повідомляє російське видання «КоммерсантЪ».

За даними поінформованих джерел в силових структурах, Климець був затриманий в Москві за підозрою в дачі хабара в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 291 КК РФ).

Слідчі порушили стосовно бізнесмена кримінальну справу за відповідною статтею, а 12 квітня суддя Марина Сирова, відома винесенням вироку у скандальній справі Pussy Riot, відправила Климця в СІЗО. Адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, і справу направили на новий розгляд. При цьому сам Климець був залишений під вартою. Новий розгляд поки не призначено.

У групі компаній OLYMP, яку очолює Климець, неофіційно підтвердили його арешт в Москві.

Як відомо, Климець входив в топ-100 найбагатших підприємців України, проте, за оцінкою ІК Dragon Capital, за підсумками минулого року його статки склали всього $99 млн. Одним з основних його активів є група компаній OLYMP.