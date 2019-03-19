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    Українському моряку Сороці зробили операцію

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    <p>Моряк Василь Сорока отримав поранення під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці</p> - Українському моряку Сороці зробили операцію

    Моряк Василь Сорока отримав поранення під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці

    Операцію проводили на руці, яка не заживає після важкого поранення

    Військовополоненого українського моряка Василя Сороку, пораненого під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці, прооперували в Москві.

    Про це 19 березня повідомив його адвокат Сергій Бадамшин в Facebook.

    «Пораненого військовополоненого Василя Сороку прооперували. Дані підтверджуються Ніною Карпачовою, а також лікарнею, де оперували Василя», - написав адвокат.

    «Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі», - додав Бадамшин.

    Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва повідомила, що у Василя Сороки, у якого було важке поранення в руку, рана затяглася, гіпс знято, проте рука залишається припухлою.

    «Йому купили еспандер, він займається і отримує все необхідне під контролем лікаря. Йому роблять ванночки і перев'язки. Десь на 80% він видужав, ще 20% повинна бути реабілітація», - розповіла омбудсмен.

    Раніше адвокат Сергій Бадамшин поскаржився, що Сороці у Росії не надають належної медичної допомоги.

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