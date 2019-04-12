Українську делегацію в ПАРЄ закликають згадати на сесії ув’язнених за проукраїнську позицію громадян РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У березні 2017 року росіянин Денис Бахолдін хотів відвідати матір – та був заарештований у Російській Федерації

Громадянина РФ Дениса Бахолдіна російський суд засудив до 3 років і 6 місяців загального режиму за участь у «Правому секторі»

Українську делегацію просять згадувати під час сесій не тільки бранців Кремля, а й громадян РФ, яких російські суди покарали за проукраїнську позицію та підтримку територіальної цілісності України. Таке прохання висловила політемігрант, правозахисниця та подруга засудженого за участь у «Правому секторі» Дениса Бахолдіна Олена Глушко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Права і свободи людини не закінчуються лише на межі її громадянства.

«Мені здається, що якщо українська делегація в ПАРЄ буде говорити не лише про громадян України, які незаконно сидять в російських буцегарнях, а й говорити про засуджених громадян Росії в РФ, яких засудили за їхню проукраїнську позицію, за те, що виступили з протестом проти агресії РФ щодо України або навіть приїхали захищати територіальну цілісність української держави…» - просить Глушко.

Вона стурбована, що про цих людей взагалі ніхто ніде не говорить на високих майданчиках. «Я є подругою Дениса Бахолдіна. Він громадянин РФ. Його засудив російський суд до 3 років і 6 місяців загального режиму за участь у «Правому секторі». Зараз він в СІЗО «Матроської тишині», ми подали на апеляцію. Дата апеляції ще не визначена. І я буду вдячна, якщо про нас теж згадають разом з українськими бранцями Кремля», - сказала Глушко.

Переглянути запис прес-конференції:

Довідка. Денис Бахолдін народився у Москві 1981 року. Відслужив в армії, отримав дві спеціальності (психолог і економіст), працював у банку. З початком російської агресії проти України Денис активно долучився до антивоєнних акцій. 7 жовтня 2014 року він провів перформанс «Путін – воєнний злочинець». Восени 2014 року він переїхав до України, де продовжував свою діяльність, в тому числі – надавав підтримку російській антивоєнній опозиції.

Денис Бахолдін під час акції протесту в Москві. Джерело: https://freedenis.org

У березні 2017 року Денис хотів відвідати матір та був заарештований у Російській Федерації. Його били, намагаючись отримати свідчення, що Бахолдін брав участь в екстремістській діяльності забороненої в Росії організації «Правий сектор».

24 грудня 2018 року Бахолдіна засудили до 3,6 років позбавлення волі в колонії загального режиму – за те, що він не підтримав владу своєї країни у неправій війні, і не зміг тихо відсидітися у «внутрішній еміграції».