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    Українську журналістку Скорик видворили з Білорусі

    Про заборону в'їзду журналістка дізналася під час поїздки до Мінська
    Українська журналістка Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. «У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації... Люди з «чорного списку» Кремля також є
    • 21 Грудня, 09:20
    • Розсилка
    <p><span>Фото: mediananny.com</span></p> <p>Михайлина Скорик потрапила до &laquo;чорного списку&raquo; Росії і Білорусі</p> <p><span><br /></span></p>

    Фото: mediananny.com

    Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі


    Про заборону в'їзду журналістка дізналася під час поїздки до Мінська

    Українська журналістка Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

    «У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації... Люди з «чорного списку» Кремля також є дуже небажаними в Республіці Білорусь, адже тут – «союзна держава», - розповіла журналістка.

    Нагадаємо, що Скорик була головним редактором сайту podrobnosti.ua телеканалу «Інтер», працювала в газеті «Лівий берег», на сайтах sobytia.tv, tochka.net та ін. Чоловік Скорик воював на Донбасі і загинув в 2014 році в Іловайську.

     

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