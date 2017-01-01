Українську журналістку Скорик видворили з Білорусі

Про заборону в'їзду журналістка дізналася під час поїздки до Мінська

Українська журналістка Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. «У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації... Люди з «чорного списку» Кремля також є



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Фото: mediananny.com Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі



Про заборону в'їзду журналістка дізналася під час поїздки до Мінська

Українська журналістка Михайлина Скорик потрапила до «чорного списку» Росії і Білорусі, про що вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації... Люди з «чорного списку» Кремля також є дуже небажаними в Республіці Білорусь, адже тут – «союзна держава», - розповіла журналістка.

Нагадаємо, що Скорик була головним редактором сайту podrobnosti.ua телеканалу «Інтер», працювала в газеті «Лівий берег», на сайтах sobytia.tv, tochka.net та ін. Чоловік Скорик воював на Донбасі і загинув в 2014 році в Іловайську.