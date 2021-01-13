Україну накриє потужний циклон Бартош: очікуються хуртовини, вітер та морози
Протягом доби 13-го січня складні погодні умови поступово охоплять нашу південно-східну частину, Схід України
В Україні різко зміняться погодні умови: очікуються снігопади, завірюхи, штормовий вітер і морози.
Про це повідомляє Гідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко на своєму телеграм-каналі.
Так, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікується сильний сніг: висота снігового покриву буде досягати 5−15 см.
Синоптики також прогнозують пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини. На дорогах очікується ожеледиця, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпеки).
Температура повітря сягатиме: вночі – до 6° морозу, а вдень – до 4° морозу.
Так, він принесе мокрий сніг, дощ і сильний вітер на схід і південний схід України, а також у Сумську область.
«Сніг випадатиме завтра також у західних областях України, „хвости“ атмосферних фронтів іншого циклону, північного, посіватимуть снігом та ліпитимуть часом мокрим снігом. Це пов'язано з тим, що на Заході температура повітря вдень навіть перевищуватиме нуль градусів», – зазначила Діденко.
За її словами, температура повітря буде поступово знижуватися і в період 14−19 січня досягати в нічні години – 14−20 градусів морозу.
У Києві пік морозів припаде на 14−18 січня.