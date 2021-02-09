Затоплені автівки, хуртовини, сніг у маршрутках. Що відбувається в Україні (відео)
9 лютого ситуація в більшості областей залишиться складною
У ніч на вівторок, 9 лютого, Україну продовжило засипати снігом – опади викликав потужний циклон з атмосферними фронтами, який накрив країну.
9 лютого cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві. У Закарпатській та Херсонській областях йшов невеликий дощ, у Полтавській – мокрий сніг з дощем.
«Главком» зібрав яскраві відео з різних міст.
Відома синоптикиня Наталка Діденко показала відео із засніженого Києва. За її словами, дуже небезпечними є перемети та хуртовини. Вона попередила, що ситуація в більшості областей України залишиться складною, тож від громадян потрібні особлива увага та обережність.
Сніг у Львові та області:
У салоні маршруток Запоріжжя сніг падав людям прямо на голову. Відповідне відео опублікували its_zp в Instagram.
Низка вулиць Одеси затоплені в результаті танення снігу й нічного дощу. Про це повідомляють очевидці. Так, вулиці Нафтовиків, Промислова і Хімічна перетворилися на повноводні річки. Проїзд автомобілів по них ускладнений.
Засніжений Ніжин із висоти пташиного польоту: