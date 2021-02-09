Затоплені автівки, хуртовини, сніг у маршрутках. Що відбувається в Україні (відео)

9 лютого ситуація в більшості областей залишиться складною

У ніч на вівторок, 9 лютого, Україну продовжило засипати снігом – опади викликав потужний циклон з атмосферними фронтами, який накрив країну.

9 лютого cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві. У Закарпатській та Херсонській областях йшов невеликий дощ, у Полтавській – мокрий сніг з дощем.

«Главком» зібрав яскраві відео з різних міст.

Відома синоптикиня Наталка Діденко показала відео із засніженого Києва. За її словами, дуже небезпечними є перемети та хуртовини. Вона попередила, що ситуація в більшості областей України залишиться складною, тож від громадян потрібні особлива увага та обережність.

Сніг у Львові та області:

У салоні маршруток Запоріжжя сніг падав людям прямо на голову. Відповідне відео опублікували its_zp в Instagram.

Низка вулиць Одеси затоплені в результаті танення снігу й нічного дощу. Про це повідомляють очевидці. Так, вулиці Нафтовиків, Промислова і Хімічна перетворилися на повноводні річки. Проїзд автомобілів по них ускладнений.

На дорогах Львова небезпечна ситуація через снігопад:

Рівне також засипало снігом. Проїзд вулицями ускладнений:

У Чернігові складно з проїздом на вулицях, де не ходить громадський транспорт:









Мер Луцька Ігор Поліщук проїхався нічним містом, щоб особисто переконатися, як працює снігоочисна техніка:

Засніжений Ніжин із висоти пташиного польоту:





Херсон після снігопадів та дощів міг би легко стати столицею Зимових Олімпійських ігор. У мережі пофантазували, як би це могло бути:









В інтернет виклали відео подорожі Карпатами з кабіни машиніста поїзда. Це гірська залізниця Рахів – Ясіня – Ворохта – Яремче – Делятин.



