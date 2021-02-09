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    Затоплені автівки, хуртовини, сніг у маршрутках. Що відбувається в Україні (відео)

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    Україну накрила негода: крижаний дощ, сніг, ожеледиці - Затоплені автівки, хуртовини, сніг у маршрутках. Що відбувається в Україні (відео)
    Україну накрила негода: крижаний дощ, сніг, ожеледиці
    Фото: Слава Груздєв, Главком

    9 лютого ситуація в більшості областей залишиться складною

    У ніч на вівторок, 9 лютого, Україну продовжило засипати снігом – опади викликав потужний циклон з атмосферними фронтами, який накрив країну.

    9 лютого cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві. У Закарпатській та Херсонській областях йшов невеликий дощ, у Полтавській – мокрий сніг з дощем.

    «Главком» зібрав яскраві відео з різних міст.

    Відома синоптикиня Наталка Діденко показала відео із засніженого Києва. За її словами, дуже небезпечними є перемети та хуртовини. Вона попередила, що ситуація в більшості областей України залишиться складною, тож від громадян потрібні особлива увага та обережність.

    Сніг у Львові та області:

    У салоні маршруток Запоріжжя сніг падав людям прямо на голову. Відповідне відео опублікували its_zp в Instagram.

    Низка вулиць Одеси затоплені в результаті танення снігу й нічного дощу. Про це повідомляють очевидці. Так, вулиці Нафтовиків, Промислова і Хімічна перетворилися на повноводні річки. Проїзд автомобілів по них ускладнений.

    На дорогах Львова небезпечна ситуація через снігопад: 
    Рівне також засипало снігом. Проїзд вулицями ускладнений:
    У Чернігові складно з проїздом на вулицях, де не ходить громадський транспорт:


    Мер Луцька Ігор Поліщук проїхався нічним містом, щоб особисто переконатися, як працює снігоочисна техніка:

    Засніжений Ніжин із висоти пташиного польоту:


    Херсон після снігопадів та дощів міг би легко стати столицею Зимових Олімпійських ігор. У мережі пофантазували, як би це могло бути:


    В інтернет виклали відео подорожі Карпатами з кабіни машиніста поїзда. Це гірська залізниця Рахів – Ясіня – Ворохта – Яремче – Делятин.

    У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.
    Теги: прогноз погоди вулиця снігопад негода
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