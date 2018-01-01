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    Україну накриють снігопади: прогноз погоди на 22 січня

    У найближчу добу, 22 січня, погоду України визначатиме новий циклон, що переміщається з Балкан
    В Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як наголошується в повідомленні, вночі у західній та південній частині, а вдень в понеділок по всій Україні, крім півночі Лівобережжя,
    • Сьогодні, 06:52
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    <span>Снігопад в Україні</span>
    Снігопад в Україні

    У найближчу добу, 22 січня, погоду України визначатиме новий циклон, що переміщається з Балкан

    В Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Як наголошується в повідомленні, вночі у західній та південній частині, а вдень в понеділок по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади: в західних областях помірний сніг, в Карпатах сильний, в центральних і північних областях невеликий.

    У південній, східній частині та в Дніпропетровській області очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

    Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні, вдень на сході і в Дніпропетровській області пориви 15-20 м/с.

    Температура в західних і південних областях вночі та вдень 1-7° морозу, на Закарпатті вдень 1-4° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, на Лівобережжі місцями 15°, вдень 2-7° морозу.

    На дорогах всієї України - ожеледиця.

    У Києві місцями невеликий сніг; температура вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° морозу. На дорогах ожеледиця.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві в день 22 січня за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура була зафіксована на позначці 8,1 градусів тепла у 2007 році, а найнижча вночі на позначці 26,5 градусів морозу у 1907 році.

    У вівторок, 23 січня, в східних, південних і Дніпропетровській областях України збережуться складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини. У Приазов'ї сильний мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. У Кіровоградській та Полтавській областях місцями помірний сніг.

    На решті території переважно без опадів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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