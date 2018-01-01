Україну накриють снігопади: прогноз погоди на 22 січня

У найближчу добу, 22 січня, погоду України визначатиме новий циклон, що переміщається з Балкан

В Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як наголошується в повідомленні, вночі у західній та південній частині, а вдень в понеділок по всій Україні, крім півночі Лівобережжя,



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Снігопад в Україні

У найближчу добу, 22 січня, погоду України визначатиме новий циклон, що переміщається з Балкан

В Україні 22 січня вночі у західній та південній частині, а вдень по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як наголошується в повідомленні, вночі у західній та південній частині, а вдень в понеділок по всій Україні, крім півночі Лівобережжя, очікуються опади: в західних областях помірний сніг, в Карпатах сильний, в центральних і північних областях невеликий.

У південній, східній частині та в Дніпропетровській області очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні, вдень на сході і в Дніпропетровській області пориви 15-20 м/с.

Температура в західних і південних областях вночі та вдень 1-7° морозу, на Закарпатті вдень 1-4° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, на Лівобережжі місцями 15°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах всієї України - ожеледиця.

У Києві місцями невеликий сніг; температура вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° морозу. На дорогах ожеледиця.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві в день 22 січня за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура була зафіксована на позначці 8,1 градусів тепла у 2007 році, а найнижча вночі на позначці 26,5 градусів морозу у 1907 році.

У вівторок, 23 січня, в східних, південних і Дніпропетровській областях України збережуться складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини. У Приазов'ї сильний мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. У Кіровоградській та Полтавській областях місцями помірний сніг.

На решті території переважно без опадів.