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    Україну в Інтерполі тепер представлятимуть три особи

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    Україну в Інтерполі тепер представлятимуть три особи

    Зміни до відповідної постанови ухвалив Кабінет міністрів

    Кількість представників України в Інтерполі зросла до трьох осіб.

    Про це повідомили у прес-службі Національної поліції. 

    Зазначається, що сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв в рамках візиту до Європолу провів робочу зустріч з його генеральним секретарем Юргеном Штоком, під час якої і обговорювались ці зміни.

    Учасники зустрічі досягнули домовленостей щодо представлення в Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) ще двох офіцерів, які будуть в ній постійними представниками України. Їх представлення відбудеться вже у жовтні цього року.

    Українські представники приступлять до виконання своїх обов’язків в штаб-квартирі Інтерполу в Ліоні терміном на чотири роки.
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