«Укравтодор» попередив водіїв про ожеледицю на дорогах



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Через снігопад та ожеледицю на дорогах Київщини обмежено рух вантажівок

На більшій території країни зберігатимуться складні погодні умови

«Укравтодор» попередив про ожеледицю на дорогах у вівторок, 27 листопада, через складні погодні умови.

Про це «Укравтодор» повідомив у своєму Facebook.

Як повідомили у відомстві, на більшій території країни зберігатимуться складні погодні умови.

У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу. На дорогах - ожеледиця. У південних областях та на Донеччині сильний дощ, на дорогах - ожеледиця.

Стан покриття на дорогах державного значення мокрий.

В «Укравтодорі» закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати дозволену швидкість.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту було закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.