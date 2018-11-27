«Укравтодор» попередив водіїв про ожеледицю на дорогах
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На більшій території країни зберігатимуться складні погодні умови
«Укравтодор» попередив про ожеледицю на дорогах у вівторок, 27 листопада, через складні погодні умови.
Про це «Укравтодор» повідомив у своєму Facebook.
Як повідомили у відомстві, на більшій території країни зберігатимуться складні погодні умови.
У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу. На дорогах - ожеледиця. У південних областях та на Донеччині сильний дощ, на дорогах - ожеледиця.
Стан покриття на дорогах державного значення мокрий.
В «Укравтодорі» закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати дозволену швидкість.
Поради водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту було закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.