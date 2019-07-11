«Укренерго» аналізує ймовірність перегляду прогнозного балансу



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Очільник НЕК «Укренерго» пояснив, чому тарифи на електроенергію можуть постійно збільшуватись, або зменшуватись

У компанії «Укренерго» відзначають потенційно можливе зниження частки станцій відновлюваних джерел енергії в енергобалансі. Про це під час прес-конференції 11 липня повідомив голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Найближчими роками тариф оператора системи буде динамічно змінюватись в меншу і більшу також сторону. Регулярно. І вниз, і вгору. Чому? По-перше, якщо говорити про зелені станції - вони динамічно розвиваються і прогнози не дуже чіткі. І тому прогнозувати, наприклад, на початку року або в кінці попереднього, а скільки насправді буде вироблено зеленою генерацією наступного року - це не буде мати високої точності. Зараз підіймається питання, а давайте ми трохи зменшимо (частку ВДЕ в енергобалансі, - ред.). Зараз мова йде про потенційне зменшення з 6 до 5 мВт. Ми поки що припускаємо, що саме цей прогноз здійсниться», - наголосив Всеволод Ковальчук.

На його думку, можливе зниження середньозваженої ціни в другому півріччі 2019 року для ВДЕ (не 4800 грн/МВт, а, наприклад, 4700 грн), пишуть «Українські новини».

«Якщо це підтвердиться, ми ще перевіряємо, і не існує документа, когось до чогось зобов'язуючого, але для розрахунку обсягу зобов'язань регулятору дійсно треба мати об'єктивні, наскільки це можливо, прогнози», - повідомив Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України готове переглянути поточний Енергетичний баланс у бік зниження частки відновлюваних джерел енергії за умови, що з такою ініціативою виступить НЕК «Укренерго» або Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Нагадаємо, НКРЕКП на найближчому засіданні планує затвердити для НЕК «Укренерго» новий тариф на передачу електричної енергії на друге півріччя. Відповідний документ, яким передбачається з 1 серпня 2019 року тариф на передачу на рівні 312,14 грн/МВт-год, внесений до порядку денного запланованого на 12 липня засідання. Пропонований тариф на 10,2% менше тарифу, встановленого постановою №954 (347,43 грн/МВт-год).