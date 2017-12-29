«Укроборонпром» почне серійну модернізацію комплексу «Печора»

Порошенко повідомив про успішні випробування ЗРК «Печора»

Державний концерн «Укроборонпром» нещодавно провів успішні випробування модернізованого зенітно-ракетного комплексу C-125М «Печора». Про це повідомив президент Петро Порошенко. За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет. Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад