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    «Укроборонпром» почне серійну модернізацію комплексу «Печора»

    Порошенко повідомив про успішні випробування ЗРК «Печора»
    Державний концерн «Укроборонпром» нещодавно провів успішні випробування модернізованого зенітно-ракетного комплексу C-125М «Печора». Про це повідомив президент Петро Порошенко. За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет. Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад
    • Сьогодні, 13:29
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    Порошенко повідомив про успішні випробування ЗРК «Печора»

    Державний концерн «Укроборонпром» нещодавно провів успішні випробування модернізованого зенітно-ракетного комплексу C-125М «Печора». Про це повідомив президент Петро Порошенко.

    За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет.

    Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км. Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей.

    Українська влада продовжить зміцнювати обороноздатність Збройних сил, запевнив голова держави.

    Як раніше повідомляло конструкторське бюро «Луч», модернізований ЗРК C-125 М «Печора» буде оснащений ракетою 5В27Д-М2, в якій встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення. На початковій ділянці, ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М.

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