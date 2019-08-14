«Укроборонпром» звинуватив Міноборони у спробі знищити Харківське конструкторське бюро



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«Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова» є легендарним розробником бронетехніки

Міністерство оборони, без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки, заявили в «Укроборонпромі»

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова» (ХКБМ) вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень внаслідок рішень Міноборони України, що «створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств».

Про це 14 серпня повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Зазначається, що Міністерством оборони було припинено фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки «71», виробляти необхідну кількість корпусів.

«85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська», - заявили в «Укроборонпромі».

Водночас, як зазначається, Міноборони висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення.

«Також Міністерство оборони, без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка мала докорінно підвищити ефективність бойової машини. Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства», - підкреслили в «Укроборонпромі», додавши, що що ХКБМ є легендарним розробником бронетехніки, саме його фахівцями було створено Т-34 та Т-64, крім того, саме Харківське конструкторське бюро розробило «Оплот», БТР-3, БТР-4 та іншу сучасну бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.