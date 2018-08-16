«Укрпошта» випустить марку до 50-річчя Скрябіна



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Марка випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал - 9 гривень

До 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін» «Укрпошта» ініціювала випуск поштової марки «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» із зображенням співака.

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що випуск марки реалізовано за підтримки ТОВ «Кузьма Скрябін», батьків Кузьми та його дружини.

«Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографом Оленою Божко. Марка випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал - 9 гривень», - повідомили в «Укрпошті».

Нагадаємо, співак, продюсер та лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у м. Самбір Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проектів.

Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в ДТП біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.