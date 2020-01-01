«Укрпошта» з 1 січня підняла тарифи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 січня «Укрпошта» підняла тарифи Фото з відкритих джерел

Тарифи «Укрпошти» зросли як на відправлення листів, так і посилок

Тарифи АТ «Укрпошта» на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%. Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), зареєстровано в Міністерстві юстиції Українипередає « РБК Україна ».

Згідно з рішенням, тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні - на 12,5%.

Крім того, збільшені тарифи за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу з 7 грн до 8 грн (без ПДВ).