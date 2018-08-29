«Укрпошта» з вересня підвищує тарифи на пересилку листів і посилок



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«Укрпошта» підвищує тарифи

НКРЗІ затвердила підвищення тарифів на послуги «Укрпошти» з вересня 2018 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила двоетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку в 2018-2019 роках, повідомляється на сайті національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта».

«Згідно з рішенням НКРЗІ, тарифи на послуги поштового зв'язку будуть змінені в два етапи: перший етап - з 10 вересня поточного року, другий етап - з 1 січня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

На першому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних листів вагою до 50 г, базова величина) збільшиться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах України - на 3, 6 грн (з ПДВ).

На другому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних листів вагою до 50 г, базова величина) збільшиться порівняно з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах Україна - на 2,4 грн (з ПДВ).

Тариф на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг в межах області становитиме 45 грн (з ПДВ), по Україні - 51 грн (з ПДВ).

«Попри прискорене зростання середньої зарплати працівників, «Укрпошта» залишається одним із підприємств з низьким рівнем оплати праці порівняно з іншими галузями, і зміна тарифів буде направлена на фінансування фонду оплати праці, в першу чергу, виробничого персоналу, який становить близько 90% від загальної чисельності працівників », - зазначили в компанії.

У той же час тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень «Укрпошта Стандарт» не змінюються.

Також «Укрпошта» з 10 вересня спрощує тарифікацію переказів і прийому платежів в неавтоматизованих відділеннях, вводячи фіксовану абсолютну комісію за кожен діапазон суми переказу/платежу.

Із 1 січня 2018 року «Укрпошта» підвищила вартість своїх послуг в середньому на 16%. Зокрема, вартість пересилання поштових відправлень в межах України зросла на 12,3%, до інших держав - на 43,2%.