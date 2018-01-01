«Укрпошта» звинуватила керівника газети у побитті свого юриста

Поштарі скерували заяву про побиття у Галицький відділ поліції Львова

У п'ятницю, 12 січня, під час чергової зустрічі між керівництвом Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта» та представниками газети «Експрес» відбулася штовханина, під час якої постраждав юрист «Укрпошти». Про це повідомляє видання «Форпост» з посиланням на джерело на підприємстві. «Учора в кабінеті



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Поштарі скерували заяву про побиття у Галицький відділ поліції Львова

У п'ятницю, 12 січня, під час чергової зустрічі між керівництвом Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта» та представниками газети «Експрес» відбулася штовханина, під час якої постраждав юрист «Укрпошти». Про це повідомляє видання «Форпост» з посиланням на джерело на підприємстві.

«Учора в кабінеті директора Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта» відбулась чергова зустріч керівництва підприємства і представників газети «Експрес». На перемовинах з боку пошти були директор, юрист та керівник служби безпеки, від газети – її фактичний керівник Ігор Починок, юрист та один з виконавчих директорів. Зустріч тривала близько чотирьох годин. Досягти позитивного результату не вдалось, бо газетярі відмовились підписувати стандартну угоду, по якій працюють всі інші видавництва. Вони вимагають преференцій для себе, відмовляються оплачувати за додаткову роботу, яку виконують поштарі, доставляючи значно збільшені кількості сторінок газети «Експрес». При озвученні директором дирекції суми заборгованості «Експресу» перед ПАТ «Укрпошта», перемовини закінчились словесною перепалкою. Коли газетярі зібрались і почали виходити, раптом Починок повернувся з приймальної до кабінету і з кулаками та погрозами накинувся на юриста пошти. Нами подана заява до поліції, а юриста забрала швидка до лікарні», - розповіло джерело.

За наслідками інциденту, поштарі скерували заяву у Галицький відділ поліції Львова.

Нагадаємо, що конфлікт між Львівською дирекцією «Укрпошти» та газетою «Експрес» уже триває довший час. Поштарі наполягають, що видання має сплачувати за додаткові послуги, які надає пошта у зв’язку зі збільшенням обсягів газети. Натомість в «Експресі» заявляють про тиск на них через опозиційність.