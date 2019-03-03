«Укрзалізниця» розповіла про найбільш завантажені поїзди



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Найбільш завантаженим пасажирами поїздом далекого сполучення виявився Ужгород – Лисичанськ

ПАТ «Укрзалізниця» поділилася даними за підсумками минулого року про найбільш завантажені українські поїзди, а також вокзали з урахуванням кількості пасажирів поїздів далекого прямування.

Відзначається, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні. Посадку на вокзалі здійснили 11 652,7 тис. пас., а висадку – 11 747,7 тис. пас.

Львів – всього 8 283,5 тис. пас. (з них посадка 4 141,3 тис., висадка – 4 142,2 тис.);

Харків-Пасажирський – 5 712,2 тис. (посадка – 2 872,5 тис., висадка – 2 839,7 тис.);

Одеса-Головна – 5 580,5 тис. (посадка – 2 818,0 тис., висадка – 2 762,5 тис.);

Дніпро-Головний – 3 331,5 тис. (посадка – 1 686,3 тис., висадка – 1 645,2 тис.);

Вінниця – 2 683,0 тис. (посадка – 1 339,4 тис., висадка – 1 343,6 тис.);

Запоріжжя 1 – 2 106,5 тис. (посадка – 1 057,9 тис., висадка – 1 048,6 тис.);

Івано-Франківськ – 1 653,6 тис. (посадка – 823,3 тис., висадка – 830,4 тис.);

Хмельницький – 1 584,1 тис. (посадка – 787,4 тис., висадка – 796,7 тис.);

Херсон – 1 506,7 тис. (посадка – 758,6 тис., висадка – 748,2 тис.).

Найбільш завантаженим пасажирами поїздом далекого сполучення виявився № 45/46 Ужгород – Лисичанськ, який в цілому перевіз 1 267 627 осіб.

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ – 950 795 пас.;

№ 70/69 Маріуполь – Львів – 195 852 пас.;

№ 120/119 Запоріжжя, Кривий Ріг – Львів – 778 423 пас.;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець – 778 045 пас.;

№ 124/123 Костянтинівка – Київ – 729 775 пас.;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл – 708 270 пас.;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ – 650 599 пас.;

№ 108/107 Одеса – Ужгород – 638 599 пас.;

№ 126/125 Київ – Костянтинівка – 606 113 пас.;

№ 148/147 Одеса – Київ – 606 013 пасажирів.

Як зазначили в «Укрзалізниці», підрахунок пасажиропотоку по поїздам включає дані про проїзні документи, які оформлялися на будь-яких станціях на шляху прямування поїзда сумарно в обох напрямках.

Джерело: Центр транспортных стратегий