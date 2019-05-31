Унікальні експонати Музею Української революції 1917-1921 років опинилися під загрозою



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Музей Української революції 1917-1921 років

30 травня було знеструмлено експозиційну залу відділу «Музей Української революції 1917 – 1921 років» Нацмузею історії України

31 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Унікальні експонати Музею Української революції 1917-1921 років опинилися під загрозою».

Запрошені гості: Олександр Кучерук, директор Музею Української революції 1917-1921 років; Іван Ангелін, юрист Національного музею історії України.

Учасники прес-конференції розкажуть про те, як 30 травня о 12 год. 45 хв було знеструмлено експозиційну залу відділу «Музей Української революції 1917 – 1921 років» НМІУ. Зробив це технічний персонал Будинку вчителя, у приміщенні якого розташований музей, без жодного попередження та пред’явлення будь-яких документів, посилаючись лише на усне розпорядження в. о. директора Стешука О. І.

Із самим Стешуком ні дирекції Музею Української революції, ні дирекції Національного музею історії України, структурним підрозділом якого є згаданий музей, поспілкуватися так і не вдалося.

Внаслідок знеструмлення під загрозою викрадення чи знищення опинилися експонати музею, серед яких оригінали видруків Універсалів Української Центральної Ради, особисті речі, та документи, пов’язані із життям М. Грушевського, Є. Чикаленка, С.Петлюри, Є. Коновальця, О. Шульгина, М. Капуснянського, Р. Сушка, М. Битинського, а також – колекції мап України та одностроїв українських вояків доби УНР, Української держави та ЗУНР, унікальна фалеристика, рідкісні грошові банкноти часів визвольних змагань.

Частина експонатів перенесена в фонди Національного музею історії України, але доля Музею Української революції лишається невизначеною.

Слід нагадати, що спроба позбутися Музею Української революції з боку дирекції Будинку вчителя триває уже два роки. У лютому завершився договір оренди музею з Будинком вчителя і всі спроби поновити його досі були марними. Чим загрожують Музею Української революції такі дії керівництва Будинку вчителя і що за цим стоїть?