Уряд Австрії не може дійти єдиної точки зору щодо права вето в ЄС



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Себастьян Курц виступив за голосування кваліфікованою більшістю за рішення стосовно зовнішньої політики ЄС

Очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль виступила проти ідеї позбавлення окремих держав-членів ЄС права вето щодо питань, які стосуються спільної зовнішньої політики.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Раніше відповідну ідею підтримав глава уряду Австрії Себастьян Курц.

Карін Кнайсль мотивувала свою позицію тим, що ліквідація інституту права вето і введення голосування кваліфікованою більшістю призведе до того, що інтереси менших країн будуть ігноруватися. При цьому, на думку глави австрійського МЗС, таким чином виникне «директорат» великих країн ЄС.

Відповідну заяву Карін Кнайсль зробила на фоні проведення саміту країн ЄС в румунському місті Сібіу.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Лісабонська угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу потребує докорінних змін.