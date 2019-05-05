Канцлер Австрії заявив, що Євросоюзу потрібна нова угода



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Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц

За словами Курца, з часу Лісабонської угоди в Європі багато чого змінилося

Лісабонська угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу потребує докорінних змін.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв’ю австрійським ЗМІ.

«Потрібна нова угода про ЄС, нинішня вже не актуальна», - заявив він.

За словами Курца, з часу Лісабонської угоди в Європі багато чого змінилося, і Євросоюз виявився неспроможним долати кризи, з якими зіткнувся в минулому. «У нас була боргова криза, криза євро, міграційна криза, кліматична криза, а також пов'язаний з Brexit хаос», - зазначив він.

На переконання канцлера Австрії, потрібно, зокрема, оптимізувати інституції, посилити санкційний механізм, переглянути законодавство про конкуренцію, а також зосередити більше увагу на такій сфері, як зовнішня політика.

«Для цього потрібна нова угода з більш чіткими санкціями проти членів, які роблять борги, штрафні санкції для країн, які не реєструють нелегальних мігрантів, а також суворі наслідки за порушення верховенства права і ліберальної демократії», - заявив Курц.

За його словами, праві популісти на цьому шляху не є союзниками: «Наша мета - зробити ЄС кращим, а не зруйнувати Євросоюз або ж грати з фантазіями про вихід».

Австрійський канцлер також заявив, що потрібно «завершувати цей мандрівний цирк» з Європарламентом та зробити Брюссель його єдиним місцем знаходження.

Щодо інституційної архітектури ЄС, то Курц не бажає нічого змінювати, а лише виступає за скорочення Єврокомісії, а також уникнення надмірного регулювання.

Джерело: Укрінформ