Уряд Британії заперечує, що сповільнення економіки пов’язано лише із виходом із ЄС



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Міністр торгівлі Великої Британії Ліам Фокс

Лондон і Берн підписали угоду для гарантування безперебійної торгівлі

Міністр торгівлі Великої Британії Ліам Фокс заперечує те, що сповільнення економіки країни пов’язано лише із процесом виходу із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Останні показники свідчать, що в 2018 році ВВП країни виросло найменше, починаючи із 2012 року. Ріст британської економіки минулого року міг скласти лише 1,4%. Ліам Фокс заявив, що сповільнення британської економіки пов’язано із сповільненням економіки КНР в тому числі.

Говорячи про вихід країни із ЄС міністр торгівлі заперечив можливість проведення другого референдуму, а також відкинув пропозиції, які минулого тижня озвучив очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін – в тому числі щодо збереження Великої Британії в митному союзі ЄС. Дані тези Ліам Фокс озвучив перебуваючи в Швейцарії, де була підписана угода, яка гарантує збереження нинішнього режиму торгівлі, якщо Велика Британія вийде із ЄС без угоди.

На сьогодні до 12% британської торгівлі регулюються угодами, які ЄС має із третіми країнами. Із цих 12% за словами Ліама Фокса 5% припадають на Швейцарію.