Уряд Чехії йде у відставку

Андрій Бабіш, який має очолити наступний уряд Чехії, передав президенту пропозиції щодо складу свого кабінету міністрів

Чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про відставку, поступившись місцем мільярдеру Андрію Бабишу, передає видання Ceska Televize. «Уряд схвалив свою відставку, рішення сьогодні буде передано президенту», - сказав Соботка журналістам після регулярного засідання уряду. Згідно з чеським



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Богуслав Соботка

Андрій Бабіш, який має очолити наступний уряд Чехії, передав президенту пропозиції щодо складу свого кабінету міністрів

Чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про відставку, поступившись місцем мільярдеру Андрію Бабишу, передає видання Ceska Televize.

«Уряд схвалив свою відставку, рішення сьогодні буде передано президенту», - сказав Соботка журналістам після регулярного засідання уряду.

Згідно з чеським законодавством, зважаючи на те, що вже відбулися перші два засідання нового складу нижньої палати парламенту, старий уряд має скласти повноваження.

Напередодні Андрій Бабіш, який має очолити наступний уряд Чехії, передав президенту пропозиції щодо складу свого кабінету і висловив побажання, щоб уряд було призначено до зустрічі Європейської ради.

Уряд Богуслава Соботки, попри розбіжності з партією ANO в останні півтора року, став третім в історії Чехії, який протримався при владі весь виборчий період, повідомляє видання.